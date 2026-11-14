Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilişinin 82. yılında yayımladığı mesajda, yaşanan acının unutulmadığını vurguladı. Duran, sürgünde hayatını kaybeden soydaşları rahmetle andı.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:22
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 14:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NSosyal hesabından Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
"82 yıl önce ata topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük acı, milletimizin ortak hafızasında derin bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Sürgün yollarında kaybedilen canları, parçalanan aileleri ve nesiller boyunca dinmeyen vatan hasretini unutmadık, unutmayacağız. 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum."
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İletişim Başkanı Duran Ahıska Türklerini unutmadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te ata topraklarından sürgün edilişinin 82. yılında yayımladığı mesajda, yaşanan acının unutulmadığını vurguladı. Duran, sürgünde hayatını kaybeden soydaşları rahmetle andı.
NSosyal hesabından Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
"82 yıl önce ata topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin yaşadığı büyük acı, milletimizin ortak hafızasında derin bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Sürgün yollarında kaybedilen canları, parçalanan aileleri ve nesiller boyunca dinmeyen vatan hasretini unutmadık, unutmayacağız. 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum."
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