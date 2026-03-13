İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası siyasilerden taziye mesajları
İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi. 78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi için çok sayıda isim açıklama yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 18:28
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 78 yaşında hayatını kaybetti. Geçen pazar günü entübe edilen Ortaylı’nın vefatı sonrası siyaset dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Ortaylı’nın vefatı, akademi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti
Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. İlber Ortaylı, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda takip ediliyordu. Geçen pazar günü entübe edilen Ortaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
78 yaşında hayatını kaybeden Ortaylı, akademik çalışmaları, eserleri ve kamuoyunda tarih bilincinin yaygınlaşmasına yaptığı katkılarla tanınıyordu. Türkiye’de tarih alanında geniş kitlelere ulaşan akademisyenler arasında yer alan Ortaylı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.
Siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı’nın Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden biri olduğunu belirterek ailesine, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ortaylı’nın tarih ilmine yaptığı katkılara dikkat çekerek, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ilim ve kültür hayatında derin izler bıraktığını ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Ortaylı’nın kaleme aldığı araştırma ve incelemelerle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktığını belirterek ailesine ve öğrencilerine başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlardan ve yerel yöneticilerden mesajlar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ortaylı’nın tarih bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan akademisyenin ilim dünyasında müstesna bir yer edindiğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortaylı’nın tarih bilgisi ve anlatımıyla kültür ve düşünce dünyasında önemli izler bıraktığını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ortaylı’nın geride bıraktığı ilim ve kültür mirasıyla hatırlanacağını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ortaylı’nın Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olduğunu hatırlatarak ailesine başsağlığı diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Ortaylı’nın tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ortaylı’nın Türkiye’nin yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olduğunu ifade ederek başsağlığı mesajı paylaştı.
Yerel yönetim ve parti temsilcilerinden açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ortaylı’nın Türkiye’de tarih sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Ortaylı’nın yalnızca bir tarihçi değil, aynı zamanda birçok kişiye tarihi sevdiren bir akademisyen olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası akademi, siyaset ve kültür dünyasından taziye mesajlarının gelmeye devam etmesi bekleniyor.
