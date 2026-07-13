İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışa çıkarıldığı iddiası gündem oldu: Kızı açıklık getirdi!
İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışa çıkarıldığı iddiası gündem oldu: Kızı açıklık getirdi!
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı'ya ait olduğu belirtilen bazı eşyaların ikinci el satış gruplarında satışa sunulduğu iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Fincan ve vazo gibi çeşitli eşyaların 200 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 18:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İddiaların gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, Ortaylı'nın kişisel eşyalarının satışa sunulmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun aileye ait bir tasarruf olduğunu savundu.
Tepkiler üzerine Prof. Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, ikinci el satış yapılan bir WhatsApp grubunda açıklama paylaştı. Açıklamasında, babasına ait yalnızca İstanbul'da kapatılması gereken yedi ev bulunduğunu belirten Tuna Ortaylı, çalışma masaları ve kitaplar gibi manevi değeri yüksek eşyaların korunacağını, bunların dışında kalan çok sayıda objenin ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti.
Tuna Ortaylı, satışlardan elde edilecek gelirin Tema Vakfı tarafından Prof. İlber Ortaylı adına oluşturulacak bir hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmesini hedeflediğini söyledi. Açıklamasında, bu nedenle eşyaları satışa çıkardığını belirten Ortaylı, sosyal medyada yöneltilen eleştiriler nedeniyle artık grupta başka bir eşya satmayacağını ifade etti.
Ayrıca babası adına bir kütüphane kurulacağını açıklayan Tuna Ortaylı, Prof. İlber Ortaylı'nın akademik kimliğiyle ve eserleriyle hatırlanmasının daha anlamlı olacağını belirterek, "Babam bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi." ifadelerini kullandı.
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İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışa çıkarıldığı iddiası gündem oldu: Kızı açıklık getirdi!
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı'ya ait olduğu belirtilen bazı eşyaların ikinci el satış gruplarında satışa sunulduğu iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Fincan ve vazo gibi çeşitli eşyaların 200 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı öne sürüldü.
İddiaların gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, Ortaylı'nın kişisel eşyalarının satışa sunulmasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise bunun aileye ait bir tasarruf olduğunu savundu.
Tepkiler üzerine Prof. Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, ikinci el satış yapılan bir WhatsApp grubunda açıklama paylaştı. Açıklamasında, babasına ait yalnızca İstanbul'da kapatılması gereken yedi ev bulunduğunu belirten Tuna Ortaylı, çalışma masaları ve kitaplar gibi manevi değeri yüksek eşyaların korunacağını, bunların dışında kalan çok sayıda objenin ise ihtiyaç fazlası olduğunu ifade etti.
Tuna Ortaylı, satışlardan elde edilecek gelirin Tema Vakfı tarafından Prof. İlber Ortaylı adına oluşturulacak bir hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmesini hedeflediğini söyledi. Açıklamasında, bu nedenle eşyaları satışa çıkardığını belirten Ortaylı, sosyal medyada yöneltilen eleştiriler nedeniyle artık grupta başka bir eşya satmayacağını ifade etti.
Ayrıca babası adına bir kütüphane kurulacağını açıklayan Tuna Ortaylı, Prof. İlber Ortaylı'nın akademik kimliğiyle ve eserleriyle hatırlanmasının daha anlamlı olacağını belirterek, "Babam bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi." ifadelerini kullandı.
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