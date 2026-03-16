  • Anasayfa
İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle İstanbul’un Fatih ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:20
Kaynak: Haber Merkezi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cenaze programının Fatih ilçesinde gerçekleştirileceği ve bu kapsamda bölgede trafik düzenlemesine gidileceği bildirildi.

Saat 09.00’dan itibaren kapatılacak yollar

Açıklamaya göre, sabah 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Mıhçılar Caddesi

Aslanhane Sokak

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

Yetkililer, cenaze töreni nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulundu.

Alternatif güzergahlar açıklandı

Trafiğe kapatılan yollar için sürücülere alternatif güzergahlar da duyuruldu. Buna göre araç sürücüleri Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

Yetkililer, cenaze programı süresince bölgede görevli ekiplerin trafik akışını yönlendireceğini bildirdi.

