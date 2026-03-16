İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle İstanbul’un Fatih ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahları da duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:20
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın cenaze töreni nedeniyle İstanbul’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cenaze programının Fatih ilçesinde gerçekleştirileceği ve bu kapsamda bölgede trafik düzenlemesine gidileceği bildirildi.
Saat 09.00’dan itibaren kapatılacak yollar
Açıklamaya göre, sabah 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:
İtfaiye Caddesi
Büyük Karaman Caddesi
Mıhçılar Caddesi
Aslanhane Sokak
Manisalı Fırın Sokak
Taylasan Sokak
Hulusi Noyan Sokak
Nalbant Demir Sokak
Hattat Nazif Sokak
Fatih Türbesi Sokak
Yetkililer, cenaze töreni nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları çağrısında bulundu.
Alternatif güzergahlar açıklandı
Trafiğe kapatılan yollar için sürücülere alternatif güzergahlar da duyuruldu. Buna göre araç sürücüleri Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi üzerinden ulaşım sağlayabilecek.
Yetkililer, cenaze programı süresince bölgede görevli ekiplerin trafik akışını yönlendireceğini bildirdi.
