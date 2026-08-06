İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur
İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:59
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 15:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun devletin sarsılmaz iradesi olduğunu vurguladı.
Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan kanun teklifinin Gazi Meclis'in takdirine sunulmasını değerlendiren Çiftçi, şunları kaydetti;
Terörsüz Türkiye, Devletimizin Sarsılmaz İradesidir. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclimizin takdirine sunulması; terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihî bir adımdır.
"Ölçümüz şehitlerimizin hatırası ve hukuktur"
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın dirayetli liderliğinde atılan bu adım; milletimizin çözüm iradesini, devletimizin kudretini ve ortak geleceğimize duyduğumuz güçlü inancı ortaya koymaktadır. Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür. Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, millî birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz.
"Kazanan Türkiye olacak"
Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır. Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik ve kardeşliğimizi daim; devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin.
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İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur" dedi.
Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun devletin sarsılmaz iradesi olduğunu vurguladı.
Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan kanun teklifinin Gazi Meclis'in takdirine sunulmasını değerlendiren Çiftçi, şunları kaydetti;
Terörsüz Türkiye, Devletimizin Sarsılmaz İradesidir. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclimizin takdirine sunulması; terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihî bir adımdır.
"Ölçümüz şehitlerimizin hatırası ve hukuktur"
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın dirayetli liderliğinde atılan bu adım; milletimizin çözüm iradesini, devletimizin kudretini ve ortak geleceğimize duyduğumuz güçlü inancı ortaya koymaktadır. Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür. Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, millî birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz.
"Kazanan Türkiye olacak"
Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır. Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik ve kardeşliğimizi daim; devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin.
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