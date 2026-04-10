İBB'den 52 milyon liralık ''diyet''! ''Tanımıyorum'' dedi, ihaleyi kaptı
İmamoğlu soruşturmasında Murat Ongun'un eşinin şirketine para gönderen, ancak 'tanımıyorum' diye ifade veren Mert Saraç, İBB'den ihale aldı. Saraç'ın firması, İstanbul Spor Etkinlikleri AŞ'nin 2026 İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu ihalesini 52 milyon 490 bin TL'ye kazandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 08:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında, örgüt yöneticisi olarak yargılanan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, 26 Nisan 2025'te gözaltına alındı. Savcılık, Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu takı şirketine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden ihale alan firmalardan toplam 6 milyon 559 bin TL aktarıldığını belirledi. Bu ödemelerden bir kısmı da Mürettebat Event Fuarcılık A.Ş.'nin sahibi Mert Saraç tarafından yapıldı.
CEZAEVİNDEN KURTARDI
Saraç, 28 Nisan 2025'te verdiği ifadede, "Belediyeden iş almak için Emrah Bağdatlı aracılığıyla karşılıksız fatura ödemeleri yaptık" itirafında bulundu.
Saraç ayrıca, Gözdem Ongun'un şirketine de toplam 136 bin TL ödeme yaptığını söyledi ancak "Gözdem Ongun'u tanımam" diyerek sorumluluğu firari olan Bağdatlı'ya yükledi.
Soruşturma kapsamında Gözdem Ongun, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Gözdem Ongun'un serbest kalmasını sağlayan ifadeyi veren Mert Saraç şirketi, 31 Mart'ta İBB'den bir ihale daha kazandı.
25 Mart'taki davet usulü yapılan ihale Mert Saraç'ın şirketine verildi.
MARATON DÜZENLEYECEK
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ, "2026 İstanbul Yarı Maratonu Organizasyon Hizmeti Alımı" ihalesini davet usulüyle 52 milyon 490 bin TL bedelle Mürettebat Event Fuarcılık AŞ'ye verdi.
KAMU İHALELERİNİN HEPSİ İBB'DEN!
Mürettebat Event Medya Fuarcılık şirketi, bugüne kadar kamudaki tüm ihalelerini İBB iştiraklerinden aldı. Şirketin sözleşme bedelleri şöyle:
İBB'den 52 milyon liralık ''diyet''! ''Tanımıyorum'' dedi, ihaleyi kaptı
30 Mart 2024: 67 milyon TL
3 Mart 2025: 28 milyon TL
21 Nisan 2025: 31 milyon TL
13 Ekim 2025: 29 milyon TL
