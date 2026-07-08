İBB Davası'nda 64.gün... İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşandı, 6 sanık tahliye edildi
İBB Davası'nda 64.gün... İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşandı, 6 sanık tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) davasının ilk duruşmasının 64. gününde, tutuklu sanıklar arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışma duruşmaya damga vurdu. Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. İmamoğlu ise savunma yapmadı.1.celse bugün tamamlandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 21:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Toplam 414 sanığın yargılandığı davada 59 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşmada tutukluluk incelemesi kapsamında görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine hükmetti.
Heyet ayrıca, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılmasına, yalnızca tutuksuz sanıkların dinleneceği ikinci duruşmanın ise 17 Ağustos'ta başlamasına karar verdi.
İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına öğle arasının ardından geçildi. Duruşma saat 14.25'te yeniden başladı. Sanık kürsüsüne çıkan İmamoğlu, "Ben sorgu vermeye gelmedim, taleplerimi dile getirmek için çıktım." ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının, "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız." sözleri üzerine İmamoğlu, "Burada kararınızı hem kendinizi hem Türk yargısını düşünerek vermeniz gerekir." dedi.
Mahkeme başkanı ise "Burası senin yargılayacağın mekan değil." karşılığını verdi ve İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşma tutanağına, İmamoğlu'nun "susma hakkını kullandığı" yönünde kayıt düşüldü.
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İBB Davası'nda 64.gün... İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında tartışma yaşandı, 6 sanık tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) davasının ilk duruşmasının 64. gününde, tutuklu sanıklar arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışma duruşmaya damga vurdu. Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. İmamoğlu ise savunma yapmadı.1.celse bugün tamamlandı.
Toplam 414 sanığın yargılandığı davada 59 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşmada tutukluluk incelemesi kapsamında görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine hükmetti.
Heyet ayrıca, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılmasına, yalnızca tutuksuz sanıkların dinleneceği ikinci duruşmanın ise 17 Ağustos'ta başlamasına karar verdi.
İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına öğle arasının ardından geçildi. Duruşma saat 14.25'te yeniden başladı. Sanık kürsüsüne çıkan İmamoğlu, "Ben sorgu vermeye gelmedim, taleplerimi dile getirmek için çıktım." ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının, "Kuralda değişiklik yapmayacağız. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız." sözleri üzerine İmamoğlu, "Burada kararınızı hem kendinizi hem Türk yargısını düşünerek vermeniz gerekir." dedi.
Mahkeme başkanı ise "Burası senin yargılayacağın mekan değil." karşılığını verdi ve İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşma tutanağına, İmamoğlu'nun "susma hakkını kullandığı" yönünde kayıt düşüldü.
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