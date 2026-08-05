Hakan Fidan: Mescid-i Aksa Türkiye için kutsal yerlerden biri
Hakan Fidan: Mescid-i Aksa Türkiye için kutsal yerlerden biri
Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da Anadolu Ajansı ve TRT Arabi'ye açıklamalarda bulundu. Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kutsal yerlerden biri olarak görüldüğünü belirterek, bölgeye yönelik gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti. Toplantıda Mescid-i Aksa, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ile diplomatik girişimler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 19:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fidan, Amman'da gerçekleştirilen toplantıya İslam dünyasından yaklaşık 20 ülkenin katıldığını söyledi. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'da son dönemde gerçekleştirdiği ihlaller ile bunlara karşı alınabilecek ortak diplomatik tedbirlerin değerlendirildiğini aktardı.
Körfez'de devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin uluslararası gündemde yer aldığını belirten Fidan, Türkiye'nin Filistin, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria konularındaki diplomatik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Mescid-i Aksa yaklaşımı
Fidan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'yı kutsal yerlerinden biri olarak gördüğünü belirterek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi.
Türkiye'nin bu çerçevede diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü kaydeden Fidan, Ürdün'de gerçekleştirilen toplantının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda dayanışma mesajı verdiğini söyledi.
Gazze Barış Planı değerlendirildi
Fidan, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın yer aldığı "Grup Dört" toplantısının da Amman'da gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda Gazze Barış Planı'nın uygulanma süreci ile İsrail'in tutumunun ayrıntılı şekilde ele alındığını ifade etti.
Alınan kararların ilgili ülke liderlerine iletileceğini söyleyen Fidan, ilerleyen günlerde bu kapsamda yeni diplomatik adımların gündeme gelebileceğini kaydetti.
Bölgesel vizyon belgesi üzerinde çalışmalar sürüyor
Fidan, dört ülkenin üzerinde çalıştığı bölgesel vizyon belgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Belgenin bölgedeki sorunların kalıcı çözümüne yönelik bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini belirten Fidan, istikrar, güvenlik ve barışın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
İsrail'in tutumuna ilişkin değerlendirme
Fidan, İsrail'in barış konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilemediğini öne sürerek uluslararası toplumun bu süreçte ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin sürecin toplantılarda ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti.
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Hakan Fidan: Mescid-i Aksa Türkiye için kutsal yerlerden biri
Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da Anadolu Ajansı ve TRT Arabi'ye açıklamalarda bulundu. Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kutsal yerlerden biri olarak görüldüğünü belirterek, bölgeye yönelik gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti. Toplantıda Mescid-i Aksa, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ile diplomatik girişimler ele alındı.
Fidan, Amman'da gerçekleştirilen toplantıya İslam dünyasından yaklaşık 20 ülkenin katıldığını söyledi. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'da son dönemde gerçekleştirdiği ihlaller ile bunlara karşı alınabilecek ortak diplomatik tedbirlerin değerlendirildiğini aktardı.
Körfez'de devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin uluslararası gündemde yer aldığını belirten Fidan, Türkiye'nin Filistin, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria konularındaki diplomatik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Mescid-i Aksa yaklaşımı
Fidan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'yı kutsal yerlerinden biri olarak gördüğünü belirterek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor." dedi.
Türkiye'nin bu çerçevede diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü kaydeden Fidan, Ürdün'de gerçekleştirilen toplantının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda dayanışma mesajı verdiğini söyledi.
Gazze Barış Planı değerlendirildi
Fidan, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın yer aldığı "Grup Dört" toplantısının da Amman'da gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda Gazze Barış Planı'nın uygulanma süreci ile İsrail'in tutumunun ayrıntılı şekilde ele alındığını ifade etti.
Alınan kararların ilgili ülke liderlerine iletileceğini söyleyen Fidan, ilerleyen günlerde bu kapsamda yeni diplomatik adımların gündeme gelebileceğini kaydetti.
Bölgesel vizyon belgesi üzerinde çalışmalar sürüyor
Fidan, dört ülkenin üzerinde çalıştığı bölgesel vizyon belgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Belgenin bölgedeki sorunların kalıcı çözümüne yönelik bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini belirten Fidan, istikrar, güvenlik ve barışın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
İsrail'in tutumuna ilişkin değerlendirme
Fidan, İsrail'in barış konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilemediğini öne sürerek uluslararası toplumun bu süreçte ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin sürecin toplantılarda ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti.
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