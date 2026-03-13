Hafta sonu yağışlı hava geri dönüyor: Doğu’da kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi
Meteoroloji verilerine göre hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için kar ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Pazar günü yağışlı hava batıya doğru genişleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:03
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:39
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye genelinde hafta sonu hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yarın doğu bölgelerde etkili olması beklenen yağışlı hava, pazar günü batıya doğru genişleyerek daha geniş bir alanda etkisini gösterecek.
BATI VE İÇ KESİMLERDE PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde ise yer yer pus ve sis görülecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve çevresinde 12, İzmir’de 17, Ankara’da ise 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yurdun doğu kesimleri için ise peş peşe uyarılar yapılıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda yağış beklenirken, özellikle Güneydoğu’nun doğusunda "kuvvetli yağış" görülebileceği bildirildi.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, bölgede ciddi bir "çığ tehlikesi" bulunduğu ifade edildi.
BUZLANMA, DON VE KUVVETLİ RÜZGAR RİSKİ
Meteoroloji yetkilileri ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde "buzlanma ve don olayı" beklendiğini açıkladı.
Akdeniz’in doğusunda ise rüzgarın saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BATIYA DOĞRU GENİŞLEYECEK
Pazar günü yağışlı hava etkisini artırarak batıya doğru yayılacak. Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz ve doğu bölgelerde yağışların sürmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların Marmara ve Karadeniz kıyılarında 12-13 derece bandında kalacağı tahmin edilirken, İç Anadolu’da bulutlu havanın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun sarp yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlı hava yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı geçişleri görülecek.
METEOROLOJİ’DEN VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Anadolu’daki çığ riski ile iç kesimlerde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE HAFTA SONU SICAKLIKLARI
Hafta sonu bazı büyük şehirlerde günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara’da 15, İstanbul’da 13, İzmir’de 17, Antalya’da 22, Adana’da 18, Diyarbakır’da 14 ve Samsun’da 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar