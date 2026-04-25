Gülistan Doku soruşturmasında şüphe nasıl başladı? Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ilk kez konuştu. Soruşturmada ilk şüphelerin SIM kartla başladığını belirten Başsavcı Cansu, 'Kartın Ankara'dan verdiği bazın takibi bizi Gökhan Ertok'a götürdü. Ankara'dan gelen özel ekip ile 39 kişi dağ taş Gülistan'ı arıyor. JASAT'la aramalara ben de katıldım.' dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hukukçulara güç verdiğini belirten Ebru Cansu, 'Adalet Bakanımızın desteğini arkamızda hissettik' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.04.2026 11:09
Haber Güncellenme Tarihi: 25.04.2026 11:10
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
BAŞSAVCI EBRU CANSU İLK KEZ KONUŞTU
İlk şüphenin SIM kartla başladığını belirten Ebru Cansu, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İlk kez konuşan Cansu, ilk şüphenin SIM kartla başladığını söyledi.
Başsavcı Ebru Cansu, "Kartın Ankara'dan verdiği bazın takibi bizi Gökhan Ertok'a götürdü. Ankara'dan gelen özel ekip ile 39 kişi dağ taş Gülistan'ı arıyor. JASAT'la aramalara ben de katıldım.' dedi.
Gizli tanığın belirttiği gençlik merkezinde yeniden baz çalışması yapıldığına dikkat çeken Başsavcı Ebru Cansu, 'Gülistan'ın POLNET kaydı ile hastane evrakı birbirini tutmuyor.' şeklinde ifadeler kullandı.
"BAKANIMIZIN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSETTİK"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hukukçulara güç verdiğini belirten Ebru Cansu, 'Adalet Bakanımızın desteğini arkamızda hissettik' dedi.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
