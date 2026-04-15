Gülistan Doku soruşturması... Bakan Gürlek: Sonuna dek gidilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Soruşturma sonuna kadar gitmeli savcılar şahısların mesleğine bakmaz.' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma sonuna kadar gitmeli savcılar şahısların mesleğine bakmaz." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Bizim talimatımızla değil, 2020 yılında işlenmiş bir olaydı. Asayiş bize geldi, delilleri topladıklarını söyledi. Başsavcılık detaylı çalıştı ve işlemler yapıldı.
Bu kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Soruşturma devam ediyor. Gözaltı süreci işliyor.
Adalet Bakanı olarak müdahale etme yetkimiz yok. Gülistan kızımız için bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli
