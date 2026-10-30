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Gaziosmanpaşa'da sağanak: Yol çöktü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sağanak sonrası kısmi çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Gaziosmanpaşa'da sağanak: Yol çöktü

Kent genelinde aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve belediye ekipleri, yaklaşık bir metrekarelik çökme alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, çökme meydana gelen yerin etrafına emniyet şeridi çekerek bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.

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