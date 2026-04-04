Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu operasyonu: Zabıt katipleri tutuklandı
Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu operasyonu: Zabıt katipleri tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında 1 Cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, mahkemeye sevk edilen 2 zabıt katibi tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 10:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesi kapsamında şüpheli Halil İbrahim Uğurlu hakkında teknik takip ve dinleme kararı alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelinin telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda, adliye içi ve dışından farklı kişilerin de suça iştirak ettiği tespit edildi. Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti", "rüşvet", "nüfuz ticareti" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden zabıt katipleri Halil İbrahim Uğurlu ve Murat Çetinkaya, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.
Soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişilerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gerekli bildirimlerin yapıldığı, Başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın ve delil toplama sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu operasyonu: Zabıt katipleri tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında 1 Cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, mahkemeye sevk edilen 2 zabıt katibi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesi kapsamında şüpheli Halil İbrahim Uğurlu hakkında teknik takip ve dinleme kararı alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelinin telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda, adliye içi ve dışından farklı kişilerin de suça iştirak ettiği tespit edildi. Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti", "rüşvet", "nüfuz ticareti" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden zabıt katipleri Halil İbrahim Uğurlu ve Murat Çetinkaya, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.
Soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişilerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gerekli bildirimlerin yapıldığı, Başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın ve delil toplama sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Çok Okunanlar