Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 23:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cem Küçük hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
Cem Küçük ayrıca telefonunun şifresini de savcılıkla paylaşmayı reddetti.
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Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cem Küçük hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
Cem Küçük ayrıca telefonunun şifresini de savcılıkla paylaşmayı reddetti.
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