Firari olarak aranıyordu! Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı
Firari olarak aranıyordu! Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 18:50
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 18:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Rüzgar Sönmez'in yakalanması amacıyla güvenlik birimleri tarafından çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı, Sönmez'in de aranan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
Adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi
Yürütülen çalışmalar sonucunda Rüzgar Sönmez'in bulunduğu adres tespit edildi. MİT ve Emniyet İstihbarat desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda Sönmez gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirdi. Gözaltı sürecinin ardından adli işlemlerin ilgili soruşturma kapsamında devam etmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Firari olarak aranıyordu! Menderes Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Rüzgar Sönmez'in yakalanması amacıyla güvenlik birimleri tarafından çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı, Sönmez'in de aranan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
Adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi
Yürütülen çalışmalar sonucunda Rüzgar Sönmez'in bulunduğu adres tespit edildi. MİT ve Emniyet İstihbarat desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda Sönmez gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Yetkililer, soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirdi. Gözaltı sürecinin ardından adli işlemlerin ilgili soruşturma kapsamında devam etmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar