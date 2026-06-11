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Erzurum Karaçoban’da CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

CHP Karaçoban Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Rozet, düzenlenen törende takıldı.

Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Erzurum Karaçoban’da CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

Erzurum Karaçoban’da CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım, istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Katılım törenle duyuruldu.

Karaçoban’da siyasi geçiş

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı.

Rozet töreni düzenlendi

Erzurum’da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda Yıldırım için rozet takma töreni yapıldı. Rozeti AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.

Törende AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık da hazır bulundu.

Tebrik mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, partiye katılan Yıldırım’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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