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Erzurum Karaçoban’da CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
CHP Karaçoban Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Rozet, düzenlenen törende takıldı.
Erzurum Karaçoban’da CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım, istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Katılım törenle duyuruldu.
Karaçoban’da siyasi geçiş
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı.
Rozet töreni düzenlendi
Erzurum’da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda Yıldırım için rozet takma töreni yapıldı. Rozeti AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
Törende AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık da hazır bulundu.
Tebrik mesajı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, partiye katılan Yıldırım’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
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