Erzincan'da meydana gelen deprem ne gösteriyor?

Erzincan Üzümlü’de meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin yaklaşık 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 18:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Üzümlü ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, derinliği 10.94 kilometre olarak kaydedildi.

Çevre ilçelerde hissedildi

Deprem, Erzincan merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıya ilişkin saha taramalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

İlk tespitlerde olumsuzluk yok

Yetkili kurumlar tarafından yapılan ilk açıklamalarda, deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar tespit edilmediği aktarıldı. Bölgede izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

