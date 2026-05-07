Erdoğan'dan Katil İsrail'in saldırılarına tepki

Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirilen imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in tahrikleri neticesinde başlayan bölgesel savaş, bilhassa enerji piyasalarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan İsrail saldırganlığı, bölgemizdeki temel güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu yeniden ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum
Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve beraberindeki değerli heyeti Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendilerine bir kez daha hepinizin huzurunda hoş geldiniz diyorum.
Öncelikle, bundan 81 yıl önce binlerce Cezayirli kardeşimizin şehadet ettiği Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü münasebetiyle, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Sayın Tebbun ile son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş ve İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst aşamaya taşıyan kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle birlikte Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek kararlar aldık.
Türkiye-Cezayir ilişkilerinin temel motorunu, ortak tarihimizden gelen karşılıklı sevgi ve saygı oluşturmaktadır. Bu dayanışma ruhunu günümüzde sadece ikili ilişkilerimizde değil, birçok uluslararası meselede sergilediğimiz ortak duruşta da görmekteyiz.
Afrika kıtasındaki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere pek çok stratejik sahada geliştirmeye kararlıyız.
Cezayir ile savunma sanayii alanındaki iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgesel güvenliğin tahkim edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ
İsrail'in tahrikleriyle tetiklenen bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, bölgemiz için asıl güvenlik probleminin mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
