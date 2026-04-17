Erdoğan Antalya’da yoğun diplomasi temasları yürüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya’da diplomasi temasları, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yapılan ikili görüşmelerle hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun resmi açılış töreninin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 19:56
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 19:59
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun resmi açılışında yaptığı konuşmanın ardından temaslarına başladı. Belek Turizm Merkezi’nde bulunan NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen forum kapsamında Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf karesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Görüşmeler NEST Kongre Merkezi’nde sürdü

Erdoğan, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında diplomatik temaslarını sürdürdü. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşme de aynı merkezde gerçekleşti.

Üst düzey heyet görüşmelere katıldı

Gerçekleştirilen görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

