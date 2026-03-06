Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sulh Ceza Hakimliği kayyum kararı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 23:16
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 23:21
Galatasaray Sportif AŞ eski Başkan Vekili Erden Timur’un sahibi ve ortağı olduğu bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen incelemeler çerçevesinde kayyum kararı alındığı aktarıldı.
Şirketlere kayyum ataması
Başsavcılık açıklamasında, Timur’un sahibi ve ortağı olduğu bazı şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığına dair değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda ilgili şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Kayyum kararının şirketlerin yönetimi ve malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini TMSF’ye devrettiği belirtilirken, soruşturma sürecinin adli makamlar tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında ilerleyen süreçte yeni adımların atılıp atılmayacağı da kamuoyu tarafından takip ediliyor.
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Sulh Ceza Hakimliği kayyum kararı verdi.
Galatasaray Sportif AŞ eski Başkan Vekili Erden Timur’un sahibi ve ortağı olduğu bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen incelemeler çerçevesinde kayyum kararı alındığı aktarıldı.
Şirketlere kayyum ataması
Başsavcılık açıklamasında, Timur’un sahibi ve ortağı olduğu bazı şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığına dair değerlendirmeler bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda ilgili şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Kayyum kararının şirketlerin yönetimi ve malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini TMSF’ye devrettiği belirtilirken, soruşturma sürecinin adli makamlar tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında ilerleyen süreçte yeni adımların atılıp atılmayacağı da kamuoyu tarafından takip ediliyor.
