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Eğlence merkezine silahlı saldırı! 2 şüpheli firar etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine tüfekle ateş açıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:32
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eğlence merkezine silahlı saldırı! 2 şüpheli firar etti

Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önüne gelen 2 şüpheli, tüfekle eğlence merkezine doğru ateş etti.

Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet ederken şüpheliler bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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