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Düzensiz göçe geçit yok! Çok sayıda göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 2 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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