Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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