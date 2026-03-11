Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DENİZLİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Mart sabahı 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
Detay:https://t.co/ZSmFEP7osC
