Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DENİZLİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Mart sabahı 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
Detay:https://t.co/ZSmFEP7osC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026

