DEM Parti heyetinden Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret
DEM Parti heyetinden Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 16 Ağustos 2026'da Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama ele alınırken, Demirtaş ve Mızraklı'nın değerlendirme ve önerileri alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:42
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 13:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Heyetten ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı'nın morallerinin yüksek olduğu ve süreci cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettikleri belirtildi.
Buldan ve Sancar'ın görüşmede çerçeve yasa ile süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Açıklamaya göre Demirtaş ve Mızraklı da sürece ilişkin değerlendirme ve önerilerini heyet üyeleriyle paylaştı.
TBMM'deki desteğe dikkat çektiler
Heyetin açıklamasında, Demirtaş ve Mızraklı'nın çerçeve yasanın TBMM'den büyük destekle çıkmasını "çok değerli" olarak değerlendirdikleri bildirildi. İki ismin, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerlerine düşeni yapacaklarına inandıklarını ifade ettikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Demirtaş ve Mızraklı'nın sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından herkesin katkı sunmasının önemine vurgu yaptıkları belirtildi.
Heyetten tahliye çağrısı
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Heyet, Demirtaş ve Mızraklı'nın "özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmaması" gerektiğini savundu.
Açıklamada, cezaevindeki siyasetçilerin durumuna ilişkin hukuki sürecin çözüme kavuşturulmasının barış ve demokrasi sürecine katkı sağlayacağı görüşüne yer verildi.
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DEM Parti heyetinden Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 16 Ağustos 2026'da Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama ele alınırken, Demirtaş ve Mızraklı'nın değerlendirme ve önerileri alındı.
Heyetten ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı'nın morallerinin yüksek olduğu ve süreci cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettikleri belirtildi.
Buldan ve Sancar'ın görüşmede çerçeve yasa ile süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Açıklamaya göre Demirtaş ve Mızraklı da sürece ilişkin değerlendirme ve önerilerini heyet üyeleriyle paylaştı.
TBMM'deki desteğe dikkat çektiler
Heyetin açıklamasında, Demirtaş ve Mızraklı'nın çerçeve yasanın TBMM'den büyük destekle çıkmasını "çok değerli" olarak değerlendirdikleri bildirildi. İki ismin, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerlerine düşeni yapacaklarına inandıklarını ifade ettikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Demirtaş ve Mızraklı'nın sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından herkesin katkı sunmasının önemine vurgu yaptıkları belirtildi.
Heyetten tahliye çağrısı
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Heyet, Demirtaş ve Mızraklı'nın "özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmaması" gerektiğini savundu.
Açıklamada, cezaevindeki siyasetçilerin durumuna ilişkin hukuki sürecin çözüme kavuşturulmasının barış ve demokrasi sürecine katkı sağlayacağı görüşüne yer verildi.
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