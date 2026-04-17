Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barışın anahtarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye barış sürecinde kilit rol üstleniyor açıklamasıyla küresel krizlere dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 18:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada küresel sistemin ciddi bir kırılma sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye’nin barış süreçlerinde aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Forum, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenirken, çok sayıda uluslararası temsilciyi bir araya getirdi.
Forumun açılışında konuşan Erdoğan, diplomasi anlayışının değiştiğini vurgulayarak Antalya Diplomasi Forumu’nun yalnızca temasların yürütüldüğü bir platform değil, aynı zamanda küresel meselelerin ele alındığı bir istişare zemini olduğunu ifade etti. Erdoğan, organizasyonu “akıl platformu” olarak tanımladı.
Küresel sistemde yön arayışı öne çıkıyor
Erdoğan, dünya genelinde güç dağılımının değiştiğini ve mevcut uluslararası sistemin hem ahlaki hem de yapısal krizlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin bu durumu açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, uluslararası mekanizmaların yetersiz kaldığını dile getirdi.
Gazze’de ateşkes sonrası süreç yakından izleniyor
Gazze’de sağlanan 15 günlük ateşkese değinen Erdoğan, bu sürecin kalıcı barışa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Ateşkes sonrası yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Erdoğan, çatışmaların yeniden başlamaması için müzakere zeminlerinin korunmasının önemine işaret etti.
Türkiye diplomatik çözüm için destek vermeye hazır
Türkiye’nin doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgesel istikrarın sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Suriye’de istikrarın güçlendirilmesinin de bölge açısından kritik olduğunu vurguladı.
Hürmüz mesajı ve seyrüsefer vurgusu
Konuşmasında Hürmüz Boğazı’na da değinen Erdoğan, uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip bu hattın tüm ticari gemilere açık olması gerektiğini söyledi. Seyrüsefer serbestisinin korunmasının uluslararası hukuk açısından temel bir ilke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barışın anahtarı!
