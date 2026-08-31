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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e gideceğini duyurdu.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek’i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir."

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