SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Burnham görüşmesinde iş birliği gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, savunma sanayii, ticaret ve yatırımlardaki iş birliği gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri ve mevcut ortaklık belgeleri kapsamında atılacak adımlar takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:14
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 22:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Burnham görüşmesinde iş birliği gündemi

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

Telefon görüşmesinde Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin mevcut durumu ile bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

Savunma sanayii iş birliği gündeme geldi

Erdoğan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini ifade etti.

İki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemine işaret eden Erdoğan, söz konusu belgelerin ikili ilişkiler açısından taşıdığı role dikkat çekti.

Ticaret ve yatırımlarda ortak çalışma sürecek

Görüşmede ekonomik ilişkiler de gündemde yer aldı. Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım alanlarında belirlenen hedeflere ulaşılması için birlikte çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

İki ülkenin savunma sanayii, ticaret ve yatırım başlıklarındaki temasları, imzalanan ortaklık belgeleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde de gündemde olacak.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver