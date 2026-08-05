Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, teklifin kapsamlı istişareler sonucunda hazırlandığını belirtirken, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımın milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Teklifin Meclis'teki yasama süreci önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 20:13
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 20:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, milletin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla Gazi Meclis'in takdirine sunulduğunu belirtti.
Erdoğan, teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülke genelinde ve bölgede huzur iklimini desteklemeyi hedeflediğini ifade ederek, söz konusu adımın hayırlı olmasını temenni etti.
Siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında kanun teklifinin hazırlanmasına ve sürecin ilerlemesine katkı sağlayanlara da teşekkür etti.
Erdoğan, "Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, teklifin kapsamlı istişareler sonucunda hazırlandığını belirtirken, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımın milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Teklifin Meclis'teki yasama süreci önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, milletin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla Gazi Meclis'in takdirine sunulduğunu belirtti.
Erdoğan, teklifin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülke genelinde ve bölgede huzur iklimini desteklemeyi hedeflediğini ifade ederek, söz konusu adımın hayırlı olmasını temenni etti.
Siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında kanun teklifinin hazırlanmasına ve sürecin ilerlemesine katkı sağlayanlara da teşekkür etti.
Erdoğan, "Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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