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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:03
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 11:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

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