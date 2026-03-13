Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Ortaylı'nın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 18:11
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son dönemlerde sağlık anlamında sorunlar yaşıyordu.
Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
1 haftadır yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı.
Durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:
"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"
Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.
Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.
"ONUN ADINA DERİN BİR ŞÜKRAN DUYUYORUZ"
İlber Ortaylı’nın hesabından ailesi tarafından yapılan son açıklamada "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.
Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Ortaylı'nın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son dönemlerde sağlık anlamında sorunlar yaşıyordu.
Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
1 haftadır yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı.
Durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:
"RABB'İM MEKANINI CENNET EYLESİN"
Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.
Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.
"ONUN ADINA DERİN BİR ŞÜKRAN DUYUYORUZ"
İlber Ortaylı’nın hesabından ailesi tarafından yapılan son açıklamada "Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.
Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız." ifadeleri kullanıldı.
