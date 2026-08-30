Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajında birlik vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajında birlik vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Zafer’in 104. yılında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın mesajında dış politika, savunma sanayii, enerji, bilim ve teknoloji alanlarına yönelik ifadeler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 10:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Türk milletinin yanı sıra Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos Zaferi ile üzerinde bin yıldır özgürce yaşanan toprakların vatan olduğunun bir kez daha tescillendiğini ifade etti.
Büyük Zafer’in bağımsızlık mesajına dikkat çekti
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolu açan Büyük Zafer’in milletin esareti kabul etmeyeceğini dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan, zaferin coğrafyaya yönelik emperyalist kuşatmanın kırılmasına da vesile olduğunu kaydetti.
Erdoğan, 104 yıl önce çeşitli imkânsızlıklara rağmen ortaya konulan azim, cesaret ve kararlılığın bugün de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu bildirdi.
Enerji ve savunma sanayiine vurgu
Türkiye’nin tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle hedeflerine ilerlediğini belirten Erdoğan, enerji ve savunma sanayiinin yanı sıra bilim, teknoloji ve dış politika alanlarını sıraladı.
Dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığına işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıktığını ifade etti.
Erdoğan’dan adalet ve barış mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin zulme engel olmaya ve mağdurların yanında yer almaya yönelik tutumunu sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, ülkenin bu yaklaşımı doğrultusunda gerektiğinde bedel ödemekten çekinmediğini kaydetti.
Mesajında Bilge Kağan’a atfedilen “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe” sözünü de kullanan Erdoğan, Türkiye’yi ve Türk milletini mücadelesinden kimsenin vazgeçiremeyeceğini ifade etti.
Erdoğan, provokasyonlara rağmen devlet ve millet olarak haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye Yüzyılı için birlik ve beraberlik vurgusu
Erdoğan, 104 yıl önce olduğu gibi 2026’da da birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Türkiye ile gönül ve kültür bağı bulunan farklı coğrafyalardaki dost ve kardeşlere de mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak tamamladı. Erdoğan, “Zafer’in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajında birlik vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Zafer’in 104. yılında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın mesajında dış politika, savunma sanayii, enerji, bilim ve teknoloji alanlarına yönelik ifadeler öne çıktı.
Erdoğan, Türk milletinin yanı sıra Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos Zaferi ile üzerinde bin yıldır özgürce yaşanan toprakların vatan olduğunun bir kez daha tescillendiğini ifade etti.
Büyük Zafer’in bağımsızlık mesajına dikkat çekti
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolu açan Büyük Zafer’in milletin esareti kabul etmeyeceğini dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan, zaferin coğrafyaya yönelik emperyalist kuşatmanın kırılmasına da vesile olduğunu kaydetti.
Erdoğan, 104 yıl önce çeşitli imkânsızlıklara rağmen ortaya konulan azim, cesaret ve kararlılığın bugün de güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu bildirdi.
Enerji ve savunma sanayiine vurgu
Türkiye’nin tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle hedeflerine ilerlediğini belirten Erdoğan, enerji ve savunma sanayiinin yanı sıra bilim, teknoloji ve dış politika alanlarını sıraladı.
Dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığına işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıktığını ifade etti.
Erdoğan’dan adalet ve barış mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin zulme engel olmaya ve mağdurların yanında yer almaya yönelik tutumunu sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, ülkenin bu yaklaşımı doğrultusunda gerektiğinde bedel ödemekten çekinmediğini kaydetti.
Mesajında Bilge Kağan’a atfedilen “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe” sözünü de kullanan Erdoğan, Türkiye’yi ve Türk milletini mücadelesinden kimsenin vazgeçiremeyeceğini ifade etti.
Erdoğan, provokasyonlara rağmen devlet ve millet olarak haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye Yüzyılı için birlik ve beraberlik vurgusu
Erdoğan, 104 yıl önce olduğu gibi 2026’da da birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Türkiye ile gönül ve kültür bağı bulunan farklı coğrafyalardaki dost ve kardeşlere de mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak tamamladı. Erdoğan, “Zafer’in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar