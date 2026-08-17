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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:42
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 13:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, şunları mesajında şunları ifade etti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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