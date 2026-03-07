CHP liyakati böyle olur! Belediye Tanju Özcan çiftliğine dönmüş
İrtikaptan tutuklu CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşinin ve kendisinin 25 yakınını belediyede işe aldığı ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 10:17
hurhaber.com
Bolu'da marketlerden 'vakfa yardım' bahanesiyle para talep edip yerine getirilmediğinde zabıta baskısı uyguladığı belirlenince tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yakınlarını işe aldığı ortaya çıktı.
Görevden uzaklaştırılan Özcan'ın işe aldırdığı akrabalarının başında eşinin kuzenleri ve kendi kuzeninin eşi olduğu görüldü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, parti yöneticilerinin yakınlarının da bulunduğu 25 kişilik listede dikkat çeken şu isimler yer aldı:
■ Gülşen Gülener – Tanju Özcan'ın dayısının oğlunun eşi
■ Figen Varlık – Tanju Özcan'ın eşinin arkadaşı
■ Bahadır Acar – Tanju Özcan'ın eşinin kuzeni
■ Erkan Acar – Tanju Özcan'ın eşinin kuzeni
■ Nurcan Sarıyıldız – CHP Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın eşi
■ Emine Çidem – CHP Bolu İl Sekreteri Faruk Çidem'in eşi
■ Tuğçe Altunyıldız – CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Galip Altunyıldız'ın kızı
■ Esra Karagöz – CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün eşi
■ Özgür Yıldız – Tanju Özcan'ın avukatının yakını
