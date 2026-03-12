CHP'li yönetim verdiği sözü tutmadı... Hacı Ahmet Tükenmez Camii kaderine terk edildi
CHP'li yönetim verdiği sözü tutmadı... Hacı Ahmet Tükenmez Camii kaderine terk edildi
Avcılar'da 2019 Silivri depreminin ardından "hasar aldığı" gerekçesiyle bir günde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii, üzerinden geçen 7 yıla rağmen halen inşa edilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "yerine yenisini yapacağız" sözüne rağmen bir çivi bile çakılmayan alan, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 11:31
İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem, Avcılar’ın simge yapılarından birini vurdu. E-5 Karayolu üzerinde bulunan ve 40 yıldır hizmet veren Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi deprem sırasında devrilmişti. Yapılan incelemelerin ardından binanın riskli olduğu belirtilerek cami sadece 24 saat içerisinde yıktırıldı. Ancak o günden bu yana boş kalan arazi, bölge halkı için bir hayal kırıklığına dönüştü.
İBB’nin "Yeniden Yapacağız" Sözü Takvimlere Takıldı
Yıkımın ardından İBB yetkilileri ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, caminin yerine modern ve daha geniş kapasiteli bir ibadethane yapılacağı sözünü vermişti. Proje görsellerinin asıldığı bariyerlerle çevrelenen alan, aradan geçen 7 yılın sonunda yabani otların bittiği metruk bir araziye dönüştü. Vatandaşlar, verilen sözlerin tutulmamasını "hizmetin siyasete kurban edilmesi" olarak yorumluyor.
"Manevi Değerimizi Yok Ettiler"
Bölgede yaşayan vatandaşlar, ibadetlerini yapacak yer bulamadıkları için mağduriyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:
"Cami yapılması güzel olur. Ben yaşlı bir insanım. Sürekli burada namaz kılıyordum. Şimdi uzak camilere gitmek zorunda kalıyoruz."
Mahalle sakinlerinden Osman Çakır ise belirsizlikten şikayetçi:
"Ben de bilemiyorum. Bu cami yıkıldığında ben memleketteydim. Neden yapmıyorlar bilemiyorum. Caminin İslam alemine faydası olur. Ama yapmıyorlarsa bu halkın yapabileceği bir şey de yok."
Siyasi Çekişme mi İnşaatı Engelliyor?
Caminin mülkiyeti ve projesi üzerindeki hukuki süreçler, İBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan yetki ve proje anlaşmazlıkları sebebiyle kördüğüme dönmüş durumda. 2019'dan bu yana "Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı" yazılı panoların arkasında hiçbir faaliyetin olmaması, Avcılar halkının tepkisini her geçen gün artırıyor. Mahalleli, bir an önce somut adımların atılmasını ve caminin eski günlerdeki gibi ibadete açılmasını bekliyor.
CHP'li yönetim verdiği sözü tutmadı... Hacı Ahmet Tükenmez Camii kaderine terk edildi
Avcılar'da 2019 Silivri depreminin ardından "hasar aldığı" gerekçesiyle bir günde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii, üzerinden geçen 7 yıla rağmen halen inşa edilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "yerine yenisini yapacağız" sözüne rağmen bir çivi bile çakılmayan alan, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekiyor.
İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem, Avcılar’ın simge yapılarından birini vurdu. E-5 Karayolu üzerinde bulunan ve 40 yıldır hizmet veren Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi deprem sırasında devrilmişti. Yapılan incelemelerin ardından binanın riskli olduğu belirtilerek cami sadece 24 saat içerisinde yıktırıldı. Ancak o günden bu yana boş kalan arazi, bölge halkı için bir hayal kırıklığına dönüştü.
İBB’nin "Yeniden Yapacağız" Sözü Takvimlere Takıldı
Yıkımın ardından İBB yetkilileri ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, caminin yerine modern ve daha geniş kapasiteli bir ibadethane yapılacağı sözünü vermişti. Proje görsellerinin asıldığı bariyerlerle çevrelenen alan, aradan geçen 7 yılın sonunda yabani otların bittiği metruk bir araziye dönüştü. Vatandaşlar, verilen sözlerin tutulmamasını "hizmetin siyasete kurban edilmesi" olarak yorumluyor.
"Manevi Değerimizi Yok Ettiler"
Bölgede yaşayan vatandaşlar, ibadetlerini yapacak yer bulamadıkları için mağduriyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:
Mahalle sakinlerinden Osman Çakır ise belirsizlikten şikayetçi:
Siyasi Çekişme mi İnşaatı Engelliyor?
Caminin mülkiyeti ve projesi üzerindeki hukuki süreçler, İBB ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan yetki ve proje anlaşmazlıkları sebebiyle kördüğüme dönmüş durumda. 2019'dan bu yana "Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı" yazılı panoların arkasında hiçbir faaliyetin olmaması, Avcılar halkının tepkisini her geçen gün artırıyor. Mahalleli, bir an önce somut adımların atılmasını ve caminin eski günlerdeki gibi ibadete açılmasını bekliyor.
