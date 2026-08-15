CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki taciz iddiaları ve darp görüntülerinin ardından konuştu. Yazgan, olayın "iki yönlü bir kumpas" olduğunu savunarak içeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki iddiaların ardından "ilaçlı tuzak" savunması yaparak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Parti yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Yazgan, yaşananların kendisine yönelik organize bir komplo olduğunu savundu.
"İçeceğime İlaç Katıldığından Şüpheleniyorum"
Yaşanan olayın iki yönlü bir kumpas olduğunu belirtip olay günü iradesi dışında hareket ettiğini öne süren Yazgan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şahsıma yönelik haince düzenlenmiş iki yönlü bir kumpas ile karşı karşıyayım. Olay gecesi içeceğime irademi sakatlayacak bir ilaç katıldığından ciddi şekilde şüpheleniyorum. Bilincim ve iradem dışında gerçekleşen bu durum üzerinden şahsım ve partim hedef alınmıştır."
Görüntülerin ardından disipline sevk edilen CHP'li vekil, aklanmak için hukuki sürecin önünün açılmasını istedi. Yazgan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması için Meclis Başkanlığına başvurarak dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim. Yargı önünde hesap vermekten ve bağımsız mahkemelerce aklanmaktan başka bir amacım yoktur."
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CHP'li Vekilden "İlaçlı Tuzak" Savunması: Dokunulmazlığım Kaldırılsın
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki taciz iddiaları ve darp görüntülerinin ardından konuştu. Yazgan, olayın "iki yönlü bir kumpas" olduğunu savunarak içeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini söyledi.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki iddiaların ardından "ilaçlı tuzak" savunması yaparak dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamuoyuna yansıyan görüntüler ve hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Parti yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Yazgan, yaşananların kendisine yönelik organize bir komplo olduğunu savundu.
"İçeceğime İlaç Katıldığından Şüpheleniyorum"
Yaşanan olayın iki yönlü bir kumpas olduğunu belirtip olay günü iradesi dışında hareket ettiğini öne süren Yazgan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dokunulmazlığım Kaldırılsın, Yargılanmaya Hazırım"
Görüntülerin ardından disipline sevk edilen CHP'li vekil, aklanmak için hukuki sürecin önünün açılmasını istedi. Yazgan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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