CHP'li başkan mahkemede ifşa etti: İmamoğlu her belediye için bir rakam belirledi
CHP'li başkan mahkemede ifşa etti: İmamoğlu her belediye için bir rakam belirledi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Şile Belediye Başkanı Kabadayı, 'İmamoğlu her belediye için bir rakam belirledi.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklu Şile Belediyesi Başkanı Özgür Kabadayı, seçimden sonra partisinin kendisinden para istediğini, belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirlendiğini öne sürdü.
İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü.
ADETA AKIN ETTİLER
CHP'nin Şile'yi kazanma gibi bir ümidinin olmadığını aktaran Kabadayı, "Beklenmedik şekilde seçimi kazandık. Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. İlla ki kendi içlerinden bir tanesi aday olacaktı. O yüzden de herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası böyle bir talepte bulunmadı benden. Ama seçim kazanıldıktan sonra ne oldu? O zamanki parti tarafından Şile'ye bir akın oldu. Şu andaki CHP'den bahsetmiyorum. Adaylık döneminde para vermemiş olmamın telafi edilmesinin beklendiği yönünde sözler söylendi. Ben bu taleplere karşıs çıktım, bir lira dahi ödemedim" dedi. Seçimden yaklaşık 1-2 ay sonra Avrupa yakasından bir otelde CHP'li 26 belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu ve dönemin CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı bir toplantı düzenlendiğini aktaran Kabadayı, toplantıya cep telefonlarının alınmadığını söyledi. Toplantının konusunun partinin kazandığı belediye sayısı, il örgütlerinin masrafları, kongre süreci, kurultay ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bütçe olduğunu dile getiren Kabadayı, "26 ilçe belediye başkanının 25'i zaten geçmiş dönemde ya meclis üyeliği yapmış ya belediye başkanlığı yapmış. Belediyelerle ilgili il başkan yardımcılarının görevlendirileceği, belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirleneceği, Anadolu yakası için il başkan yardımcısı Hasan Tozkoparan olarak aktarıldı" ifadesini verdi.
İSTEKLERDEN BUNALDIM
Sanık Kabadayı, Hasan Tozkoparan'ın kendisini ısrarla aradığını, bu görüşmeleri çeşitli gerekçelerle geçiştirdiğini ancak sonunda bu tür işlere girmeyeceğini Tozkoparan'a açıkça söylediğini kaydetti. Kabadayı, "Şile'de bir otelde İBB meclis üyesi kampı yapıldı. Bu kampın parası benden istendi. Özgür Çelik'i aradım, itiraz ettim. Tozkoparan'ın Ağva'da kendisine yakın olan kişilere ait bir yapının iskanıyla ilgili bir menfaat karşılığında partiye istenen tutardan mahsup yapılacağını söyledikten sonra toplantıdan çıktım. Çünkü artık taleplerden. Çünkü artık taleplerden bunaldım. Başkanı olarak her idari kararı en doğru zamanda verememiş olmam mümkündür" diye konuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP'li başkan mahkemede ifşa etti: İmamoğlu her belediye için bir rakam belirledi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Şile Belediye Başkanı Kabadayı, 'İmamoğlu her belediye için bir rakam belirledi.' dedi.
Tutuklu Şile Belediyesi Başkanı Özgür Kabadayı, seçimden sonra partisinin kendisinden para istediğini, belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirlendiğini öne sürdü.
İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü.
ADETA AKIN ETTİLER
CHP'nin Şile'yi kazanma gibi bir ümidinin olmadığını aktaran Kabadayı, "Beklenmedik şekilde seçimi kazandık. Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. İlla ki kendi içlerinden bir tanesi aday olacaktı. O yüzden de herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası böyle bir talepte bulunmadı benden. Ama seçim kazanıldıktan sonra ne oldu? O zamanki parti tarafından Şile'ye bir akın oldu. Şu andaki CHP'den bahsetmiyorum. Adaylık döneminde para vermemiş olmamın telafi edilmesinin beklendiği yönünde sözler söylendi. Ben bu taleplere karşıs çıktım, bir lira dahi ödemedim" dedi. Seçimden yaklaşık 1-2 ay sonra Avrupa yakasından bir otelde CHP'li 26 belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu ve dönemin CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı bir toplantı düzenlendiğini aktaran Kabadayı, toplantıya cep telefonlarının alınmadığını söyledi. Toplantının konusunun partinin kazandığı belediye sayısı, il örgütlerinin masrafları, kongre süreci, kurultay ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bütçe olduğunu dile getiren Kabadayı, "26 ilçe belediye başkanının 25'i zaten geçmiş dönemde ya meclis üyeliği yapmış ya belediye başkanlığı yapmış. Belediyelerle ilgili il başkan yardımcılarının görevlendirileceği, belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirleneceği, Anadolu yakası için il başkan yardımcısı Hasan Tozkoparan olarak aktarıldı" ifadesini verdi.
İSTEKLERDEN BUNALDIM
Sanık Kabadayı, Hasan Tozkoparan'ın kendisini ısrarla aradığını, bu görüşmeleri çeşitli gerekçelerle geçiştirdiğini ancak sonunda bu tür işlere girmeyeceğini Tozkoparan'a açıkça söylediğini kaydetti. Kabadayı, "Şile'de bir otelde İBB meclis üyesi kampı yapıldı. Bu kampın parası benden istendi. Özgür Çelik'i aradım, itiraz ettim. Tozkoparan'ın Ağva'da kendisine yakın olan kişilere ait bir yapının iskanıyla ilgili bir menfaat karşılığında partiye istenen tutardan mahsup yapılacağını söyledikten sonra toplantıdan çıktım. Çünkü artık taleplerden. Çünkü artık taleplerden bunaldım. Başkanı olarak her idari kararı en doğru zamanda verememiş olmam mümkündür" diye konuştu.
Çok Okunanlar