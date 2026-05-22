CHP kararı sonrası BIST 100 günü nasıl tamamladı

CHP kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararı sonrası satış baskısıyla güne başlayan Borsa İstanbul’da yön gün içinde değişti. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde en düşük 12.966,26 puanı görmesinin ardından toparlanarak günü yüzde 4,89 yükselişle 13.808,20 puandan tamamladı. Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta oluşacak fiyatlamalara çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 20:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 düşüşle başladıktan sonra gün içinde sert dalgalı bir seyir izledi. Endeks, seans içinde en yüksek 13.865,04 puanı test etti. Önceki kapanışa göre 643,11 puan artış kaydeden endeks, kapanışı 13.808,20 puandan yaptı.
BIST 30 endeksi de günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 739,22 puan ve yüzde 4,91 değer kazanarak 15.791,14 puana çıktı.
Sektör endekslerinde genel yükseliş görüldü. Teknoloji endeksi yüzde 7,59, sanayi endeksi yüzde 5,13, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve mali endeks yüzde 3,93 oranında artış kaydetti.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yaparken 3 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ve ASELSAN oldu.
Piyasalardaki satış baskısında CHP yönetimine ilişkin mahkeme kararı etkili oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayının “mutlak butlanla sakatlandığı” yönünde karar verdi. Kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılması, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise tedbiren göreve iadesi yer aldı.
Borsa İstanbul, önceki işlem gününde yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 13.163 puandan kapanmıştı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda ise yaklaşık 3,6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı oluşmuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP kararı sonrası BIST 100 günü nasıl tamamladı
CHP kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararı sonrası satış baskısıyla güne başlayan Borsa İstanbul’da yön gün içinde değişti. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde en düşük 12.966,26 puanı görmesinin ardından toparlanarak günü yüzde 4,89 yükselişle 13.808,20 puandan tamamladı. Piyasalarda gözler önümüzdeki hafta oluşacak fiyatlamalara çevrildi.
BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 düşüşle başladıktan sonra gün içinde sert dalgalı bir seyir izledi. Endeks, seans içinde en yüksek 13.865,04 puanı test etti. Önceki kapanışa göre 643,11 puan artış kaydeden endeks, kapanışı 13.808,20 puandan yaptı.
BIST 30 endeksi de günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 739,22 puan ve yüzde 4,91 değer kazanarak 15.791,14 puana çıktı.
Sektör endekslerinde genel yükseliş görüldü. Teknoloji endeksi yüzde 7,59, sanayi endeksi yüzde 5,13, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve mali endeks yüzde 3,93 oranında artış kaydetti.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yaparken 3 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ve ASELSAN oldu.
Piyasalardaki satış baskısında CHP yönetimine ilişkin mahkeme kararı etkili oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayının “mutlak butlanla sakatlandığı” yönünde karar verdi. Kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılması, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise tedbiren göreve iadesi yer aldı.
Borsa İstanbul, önceki işlem gününde yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 13.163 puandan kapanmıştı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda ise yaklaşık 3,6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı oluşmuştu.
Çok Okunanlar