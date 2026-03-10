CHP bunu da yaptı! Maketten hücreye saygı duruşu

CHP, Silivri Cezaevi'ndeki “Dayanışma Evi” bahçesine Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketini yerleştirdi. CHP'liler maket hücreyi ziyaret etti, fotoğraf çekti ve bazıları saygı duruşunda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:05
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP, Silivri Cezaevi yakınında kurulan "Dayanışma Evi"nin bahçesine Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı.

Davayı takip etmek amacıyla Silivri'ye gelen CHP'liler, bahçeye kurulan maket hücreyi müze niyetine ziyaret etti.

Ziyaretçilerin maket hücre önünde fotoğraf çektirdiği ve incelemelerde bulunduğu görüldü.

Bazı CHP'lilerin ise anlamsız ritüelleri objektiflere yansıdı.

Bir kadın replika hücredeki boş yatağa saygı duruşundan bulundu.

