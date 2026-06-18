Cevdet Yılmaz’dan AB mesajı: Gümrük ve vize gündemde
Cevdet Yılmaz’dan AB mesajı: Gümrük ve vize gündemde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında düzenlenen Sosyal Etki Analizi ve Kapanış Konferansı'nda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize kolaylığının aciliyet taşıyan iki başlık olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 18:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa’nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı açısından Türkiye’nin stratejik öneminin arttığını ifade eden Yılmaz, Türkiye ile AB arasında yapıcı ve sonuç odaklı ilişkilerin her iki tarafın da yararına olacağını dile getirdi.
Yılmaz, “Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize kolaylığı gibi hususlar büyük bir aciliyet arz ediyor” dedi. Vatandaşların vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin taleplerin yoğun şekilde gündeme geldiğini belirten Yılmaz, bu alanda adım atılmasının ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıdığını kaydetti.
AB’nin ortak kriterler temelinde hareket etmesi çağrısı
Türkiye-AB ilişkilerinin siyasi tartışmalar yerine müktesebat ve ortak kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Avrupa Birliği’nin diğer aday ülkelere uyguladığı süreçlerin Türkiye için de işletilmesi gerektiğini söyledi.
Bazı fasılların uzun yıllardır siyasi nedenlerle açılamadığını belirten Yılmaz, müktesebat çerçevesinde karşılaştırmalar yapılarak farklılıkların tespit edilmesi ve bunların giderilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa’daki siyasi dönüşüme dikkat çekti
Konuşmasında Avrupa’daki siyasi gelişmelere de değinen Yılmaz, bir yanda barış, iş birliği ve ortak refah anlayışını benimseyen Avrupa'nın, diğer yanda ise yabancı düşmanlığı ve aşırı sağın yükseldiği bir Avrupa'nın bulunduğunu söyledi.
Türkiye ile AB ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve iş birliği temelinde uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasının önem taşıdığını belirten Yılmaz, ilişkilerin stratejik bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
IPA fonlarıyla 266 proje desteklendi
Konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Işıkhan, program kapsamında sağlanan 323 milyon euroluk finansmanla 24 operasyon altında toplam 266 projenin desteklendiğini açıkladı. Program aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını, faydalanıcıların yüzde 52’sini kadınların oluşturduğunu ve 70 binden fazla kurumsal katılımcının kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.
İşsizlik oranı yüzde 8,2 olarak açıklandı
İşgücü piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, işsizlik oranının son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirtti.
Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Işıkhan, istihdam edilen kişi sayısının 32 milyonu aştığını kaydetti. İstihdama yönelik politikaların kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımı desteklediğini söyledi.
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Cevdet Yılmaz’dan AB mesajı: Gümrük ve vize gündemde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında düzenlenen Sosyal Etki Analizi ve Kapanış Konferansı'nda Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize kolaylığının aciliyet taşıyan iki başlık olduğunu söyledi.
Avrupa’nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı açısından Türkiye’nin stratejik öneminin arttığını ifade eden Yılmaz, Türkiye ile AB arasında yapıcı ve sonuç odaklı ilişkilerin her iki tarafın da yararına olacağını dile getirdi.
Yılmaz, “Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize kolaylığı gibi hususlar büyük bir aciliyet arz ediyor” dedi. Vatandaşların vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin taleplerin yoğun şekilde gündeme geldiğini belirten Yılmaz, bu alanda adım atılmasının ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıdığını kaydetti.
AB’nin ortak kriterler temelinde hareket etmesi çağrısı
Türkiye-AB ilişkilerinin siyasi tartışmalar yerine müktesebat ve ortak kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Avrupa Birliği’nin diğer aday ülkelere uyguladığı süreçlerin Türkiye için de işletilmesi gerektiğini söyledi.
Bazı fasılların uzun yıllardır siyasi nedenlerle açılamadığını belirten Yılmaz, müktesebat çerçevesinde karşılaştırmalar yapılarak farklılıkların tespit edilmesi ve bunların giderilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa’daki siyasi dönüşüme dikkat çekti
Konuşmasında Avrupa’daki siyasi gelişmelere de değinen Yılmaz, bir yanda barış, iş birliği ve ortak refah anlayışını benimseyen Avrupa'nın, diğer yanda ise yabancı düşmanlığı ve aşırı sağın yükseldiği bir Avrupa'nın bulunduğunu söyledi.
Türkiye ile AB ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve iş birliği temelinde uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasının önem taşıdığını belirten Yılmaz, ilişkilerin stratejik bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
IPA fonlarıyla 266 proje desteklendi
Konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Işıkhan, program kapsamında sağlanan 323 milyon euroluk finansmanla 24 operasyon altında toplam 266 projenin desteklendiğini açıkladı. Program aracılığıyla 778 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını, faydalanıcıların yüzde 52’sini kadınların oluşturduğunu ve 70 binden fazla kurumsal katılımcının kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.
İşsizlik oranı yüzde 8,2 olarak açıklandı
İşgücü piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, işsizlik oranının son 36 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirtti.
Nisan 2026 itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Işıkhan, istihdam edilen kişi sayısının 32 milyonu aştığını kaydetti. İstihdama yönelik politikaların kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımı desteklediğini söyledi.
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