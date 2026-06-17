Trump’tan İran açıklaması, 60 günlük süre vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından İran ile ABD arasında varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanabileceğini belirtirken, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 20:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanabileceğini belirterek, "Anlaşma cuma günü imzalanabilir" dedi.
Mutabakatın güçlü bir belge olduğunu ifade eden Trump, bunun iki paragraflık basit bir metinden ibaret olmadığını söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde farklı senaryoların gündeme gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
60 günlük tamamlanma sürecine dikkat çekti
Trump, varılan mutabakatın bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğunu belirterek, İran ile yürütülen sürecin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.
İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda çatışmaların daha uzun sürebileceğini savunan Trump, mevcut mutabakatın taraflar açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.
İran politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Trump, İran ile yaşanan gerilimin geçmiş yıllara dayandığını belirterek, Kasım Süleymani'nin etkisiz hale getirilmesinin bölgesel dengeler açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) sonlandırdığını hatırlatan Trump, söz konusu anlaşmaya yönelik eleştirilerini yineledi.
Hindistan ile ilişkiler gündemdeydi
Trump, Hindistan'ın küresel ölçekte önemli bir rol üstlendiğini belirterek Başbakan Narendra Modi ile ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti.
Enerji ticareti başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Trump, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkilerin oldukça yakın seviyede bulunduğunu söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşına da değindi
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini istediğini ifade eden Trump, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların süreci zorlaştırdığını ancak diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü kaydetti.
Modi’den Hürmüz Boğazı vurgusu
Narendra Modi ise ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Modi, bölgede görev yapan Hint denizcilerin güvenliğinin Hindistan için öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.
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Trump’tan İran açıklaması, 60 günlük süre vurgusu
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından İran ile ABD arasında varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanabileceğini belirtirken, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanabileceğini belirterek, "Anlaşma cuma günü imzalanabilir" dedi.
Mutabakatın güçlü bir belge olduğunu ifade eden Trump, bunun iki paragraflık basit bir metinden ibaret olmadığını söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde farklı senaryoların gündeme gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
60 günlük tamamlanma sürecine dikkat çekti
Trump, varılan mutabakatın bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğunu belirterek, İran ile yürütülen sürecin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.
İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda çatışmaların daha uzun sürebileceğini savunan Trump, mevcut mutabakatın taraflar açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.
İran politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Trump, İran ile yaşanan gerilimin geçmiş yıllara dayandığını belirterek, Kasım Süleymani'nin etkisiz hale getirilmesinin bölgesel dengeler açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) sonlandırdığını hatırlatan Trump, söz konusu anlaşmaya yönelik eleştirilerini yineledi.
Hindistan ile ilişkiler gündemdeydi
Trump, Hindistan'ın küresel ölçekte önemli bir rol üstlendiğini belirterek Başbakan Narendra Modi ile ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti.
Enerji ticareti başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Trump, ABD ile Hindistan arasındaki ilişkilerin oldukça yakın seviyede bulunduğunu söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşına da değindi
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini istediğini ifade eden Trump, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların süreci zorlaştırdığını ancak diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü kaydetti.
Modi’den Hürmüz Boğazı vurgusu
Narendra Modi ise ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Modi, bölgede görev yapan Hint denizcilerin güvenliğinin Hindistan için öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.
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