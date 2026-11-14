Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 11:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Boğaz açıklarında dün etkisini artıran fırtına, boğaz trafiğinde aksamaya neden oldu.
Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı.
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı
Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.
Boğaz açıklarında dün etkisini artıran fırtına, boğaz trafiğinde aksamaya neden oldu.
Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı.
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