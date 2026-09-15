Bolat açıkladı: Esnafa 853 milyar liralık finansman desteği
Bolat açıkladı: Esnafa 853 milyar liralık finansman desteği
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de esnaf ve sanatkârlara 23 yılda toplam 853 milyar lira finansman desteği sağlandığını açıkladı. Esenler'deki Ahilik Haftası programında konuşan Bolat, işletme ve yatırım kredilerinin maliyetinin yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtirken, esnafın kullanabileceği güncel finansman limitlerine ilişkin de bilgi verdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 21:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolat, Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkâr bulunduğunu söyledi. İlk sayımın gerçekleştirildiği 2005 yılında bu sayının yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğunu belirten Bolat, aradan geçen dönemde esnaf ve sanatkâr sayısına yaklaşık 1 milyon kişinin eklendiğini ifade etti.
Esnaf, tacir ve sanatkârların üretim, vergi ve istihdam yoluyla ekonomiye katkı sağladığını kaydeden Bolat, ekonomik faaliyetlerin büyümesinde yatırım, üretim ve ticaretin önemine işaret etti.
Finansman desteği 853 milyar liraya çıktı
Esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman desteklerine ilişkin rakamları paylaşan Bolat, son 23 yılda sağlanan toplam desteğin 853 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bu tutarın 480 milyar liralık bölümünün son üç yılda kullandırıldığını belirtti.
Bolat'ın verdiği bilgilere göre söz konusu finansman imkânlarından 23 yıllık dönemde toplam 4 milyon 760 bin kez yararlanıldı. Esnaf işletme ve yatırım kredilerinin maliyetinin ise yüzde 20 seviyesinde olduğu açıklandı.
İşletme finansmanı limiti 1,5 milyon lira
Bolat, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında esnafa sunulan işletme finansman desteğinin 1,5 milyon liraya yükseltildiğini hatırlattı.
İş yeri kurma, makine ve demirbaş satın alma ile ticari araç değişimine yönelik finansman desteğinin üst limiti ise 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Bolat, sağlanan finansman imkânlarının esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.
Milli gelir ve ihracat verilerini paylaştı
Türkiye ekonomisine ilişkin verileri de aktaran Bolat, milli gelirin 23 yıllık dönemde 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin aynı dönemde 3 bin 600 dolardan 18 bin 500 dolara çıktığını belirtti.
Bolat, mal ihracatının da 36 milyar dolardan 280 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin dünya ekonomileri arasındaki konumuna değinen Bolat, ülkenin 21'inci sıradan 16'ncı sıraya yükseldiğini söyledi.
Yarısı Bizden desteği 1 milyon 850 bin lira
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden imar çalışmalarına da değinen Bolat, depremden etkilenen illerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bolat, Yarısı Bizden Kampanyası'nın bir yıl daha uzatıldığını söyledi. Kampanya kapsamında daire başına sağlanan desteğin 1 milyon 850 bin lira olduğunu hatırlattı.
Esnaf kredilerindeki yeni limitler ve finansman maliyetleri, işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları açısından takip edilen başlıklar arasında yer alacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bolat açıkladı: Esnafa 853 milyar liralık finansman desteği
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de esnaf ve sanatkârlara 23 yılda toplam 853 milyar lira finansman desteği sağlandığını açıkladı. Esenler'deki Ahilik Haftası programında konuşan Bolat, işletme ve yatırım kredilerinin maliyetinin yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtirken, esnafın kullanabileceği güncel finansman limitlerine ilişkin de bilgi verdi.
Bolat, Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkâr bulunduğunu söyledi. İlk sayımın gerçekleştirildiği 2005 yılında bu sayının yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğunu belirten Bolat, aradan geçen dönemde esnaf ve sanatkâr sayısına yaklaşık 1 milyon kişinin eklendiğini ifade etti.
Esnaf, tacir ve sanatkârların üretim, vergi ve istihdam yoluyla ekonomiye katkı sağladığını kaydeden Bolat, ekonomik faaliyetlerin büyümesinde yatırım, üretim ve ticaretin önemine işaret etti.
Finansman desteği 853 milyar liraya çıktı
Esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman desteklerine ilişkin rakamları paylaşan Bolat, son 23 yılda sağlanan toplam desteğin 853 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bu tutarın 480 milyar liralık bölümünün son üç yılda kullandırıldığını belirtti.
Bolat'ın verdiği bilgilere göre söz konusu finansman imkânlarından 23 yıllık dönemde toplam 4 milyon 760 bin kez yararlanıldı. Esnaf işletme ve yatırım kredilerinin maliyetinin ise yüzde 20 seviyesinde olduğu açıklandı.
İşletme finansmanı limiti 1,5 milyon lira
Bolat, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında esnafa sunulan işletme finansman desteğinin 1,5 milyon liraya yükseltildiğini hatırlattı.
İş yeri kurma, makine ve demirbaş satın alma ile ticari araç değişimine yönelik finansman desteğinin üst limiti ise 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Bolat, sağlanan finansman imkânlarının esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.
Milli gelir ve ihracat verilerini paylaştı
Türkiye ekonomisine ilişkin verileri de aktaran Bolat, milli gelirin 23 yıllık dönemde 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin aynı dönemde 3 bin 600 dolardan 18 bin 500 dolara çıktığını belirtti.
Bolat, mal ihracatının da 36 milyar dolardan 280 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye'nin dünya ekonomileri arasındaki konumuna değinen Bolat, ülkenin 21'inci sıradan 16'ncı sıraya yükseldiğini söyledi.
Yarısı Bizden desteği 1 milyon 850 bin lira
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden imar çalışmalarına da değinen Bolat, depremden etkilenen illerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bolat, Yarısı Bizden Kampanyası'nın bir yıl daha uzatıldığını söyledi. Kampanya kapsamında daire başına sağlanan desteğin 1 milyon 850 bin lira olduğunu hatırlattı.
Esnaf kredilerindeki yeni limitler ve finansman maliyetleri, işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları açısından takip edilen başlıklar arasında yer alacak.
Çok Okunanlar