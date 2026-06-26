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Böcek ailesi faciasında mütalaa! İstenen cezalar belli oldu

Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği davada celse arasında mütalaa sunuldu. Savcılık; sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:48
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 12:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Böcek ailesi faciasında mütalaa! İstenen cezalar belli oldu

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı.

Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

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