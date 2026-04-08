Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.
Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 10 oldu.
Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
