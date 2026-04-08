SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 10:58
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 10:59
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 10 oldu.

Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver