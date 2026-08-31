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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 09:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına üye Mehmet Koçyiğit, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Çakmak atandı.

BTK üyeliklerine de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker'in atamaları yapıldı

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