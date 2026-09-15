İstanbul Bakırköy’de D-100 Karayolu yan yolda seyreden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin otobüsü sarması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 20:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 20:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangın, Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor bölümünde başladı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü etkisi altına aldı.
Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Otobüste bulunan kişilerin durumuna ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken olayla ilgili gelecek resmi açıklamalarda yangının nedeni ve olası hasarın boyutuna ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
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Bakırköy’de İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Bakırköy’de D-100 Karayolu yan yolda seyreden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin otobüsü sarması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yangın, Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor bölümünde başladı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü etkisi altına aldı.
Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Otobüste bulunan kişilerin durumuna ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken olayla ilgili gelecek resmi açıklamalarda yangının nedeni ve olası hasarın boyutuna ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
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