Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat’ta 788 kanal için yeni dönem
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat’ta 788 kanal için yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarılmasının tamamlandığını açıkladı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilen operasyonda 573 televizyon ve 215 radyo kanalı taşınırken, kullanıcıların mevcut çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek kalmadı.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:47
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 14:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yaklaşık bir ay süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyonda toplam 788 televizyon ve radyo kanalının yayınları yeni nesil uydulara taşındı. Uraloğlu, işlemler sırasında yayınlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.
Aktarım kapsamında yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresi saniyeler içinde eş zamanlı olarak yeni adreslerine yönlendirildi. Uraloğlu, uzayda 1000'e yakın frekans geçişinin eş zamanlı yönetildiğini belirtti.
Türksat 3A'nın 18 yıllık yayın dönemi sona erdi
2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A, 18 yıl boyunca yayıncılık sektöründe kullanıldı. Teknolojik ömrünü tamamlayan uydu üzerindeki yayınlar, artan kapasite ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarıldı.
Bakan Uraloğlu, geçişle birlikte daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunulacağını ifade etti.
Çanak antenlerin yönü değişmeyecek
Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle kullanıcıların yeni çanak anten kurmasına veya mevcut antenlerin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor. Mevcut anten sistemleri üzerinden yayınların alınmasına devam edilebilecek.
Uraloğlu, milyonlarca hanede kullanıcıya teknik işlem yükü oluşturmadan geçişin tamamlandığını kaydetti.
Eski uydu alıcılarında kanal taraması gerekiyor
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu cihazları kullananların ayrıca kanal ayarı yapmasına gerek bulunmuyor.
TKGS desteği bulunmayan eski uydu alıcılarında ise yeni frekanslardaki yayınların alınabilmesi için "şebeke taraması" veya "ağ taraması" yapılması gerekiyor.
Türksat 7A bir sonraki hedef
Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geniş bir coğrafyada ticari hizmet verdiğini hatırlattı.
Bir sonraki hedefin Türksat 7A olduğunu açıklayan Uraloğlu, uydunun yerli ve milli perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat’ta 788 kanal için yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarılmasının tamamlandığını açıkladı. 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilen operasyonda 573 televizyon ve 215 radyo kanalı taşınırken, kullanıcıların mevcut çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek kalmadı.
Yaklaşık bir ay süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyonda toplam 788 televizyon ve radyo kanalının yayınları yeni nesil uydulara taşındı. Uraloğlu, işlemler sırasında yayınlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.
Aktarım kapsamında yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresi saniyeler içinde eş zamanlı olarak yeni adreslerine yönlendirildi. Uraloğlu, uzayda 1000'e yakın frekans geçişinin eş zamanlı yönetildiğini belirtti.
Türksat 3A'nın 18 yıllık yayın dönemi sona erdi
2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A, 18 yıl boyunca yayıncılık sektöründe kullanıldı. Teknolojik ömrünü tamamlayan uydu üzerindeki yayınlar, artan kapasite ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha yüksek kapasiteli Türksat uydularına aktarıldı.
Bakan Uraloğlu, geçişle birlikte daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunulacağını ifade etti.
Çanak antenlerin yönü değişmeyecek
Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle kullanıcıların yeni çanak anten kurmasına veya mevcut antenlerin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor. Mevcut anten sistemleri üzerinden yayınların alınmasına devam edilebilecek.
Uraloğlu, milyonlarca hanede kullanıcıya teknik işlem yükü oluşturmadan geçişin tamamlandığını kaydetti.
Eski uydu alıcılarında kanal taraması gerekiyor
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu cihazları kullananların ayrıca kanal ayarı yapmasına gerek bulunmuyor.
TKGS desteği bulunmayan eski uydu alıcılarında ise yeni frekanslardaki yayınların alınabilmesi için "şebeke taraması" veya "ağ taraması" yapılması gerekiyor.
Türksat 7A bir sonraki hedef
Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geniş bir coğrafyada ticari hizmet verdiğini hatırlattı.
Bir sonraki hedefin Türksat 7A olduğunu açıklayan Uraloğlu, uydunun yerli ve milli perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.
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