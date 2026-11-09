Bakan Memişoğlu açıkladı: İzmir'deki patlamada can kaybı 17'ye yükseldi
Bakan Memişoğlu açıkladı: İzmir'deki patlamada can kaybı 17'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce 16 olarak açıklanan can kaybı 17'ye yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 22:42
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 22:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Memişoğlu, olayda ağır yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece daha önce açıklanan 16 can kaybı, 17'ye yükseldi.
Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir.
Memişoğlu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek tedavisi devam eden yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
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Bakan Memişoğlu açıkladı: İzmir'deki patlamada can kaybı 17'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce 16 olarak açıklanan can kaybı 17'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Memişoğlu, olayda ağır yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece daha önce açıklanan 16 can kaybı, 17'ye yükseldi.
Bakan Memişoğlu'ndan açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Memişoğlu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek tedavisi devam eden yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
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