Bakan Kurum: Somut çabalar sonuç vermeye başladı

Antalya'da COP31 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Yeni işbirliklerinin kapısını açtık. İlk günden beri şunu söyledik, yani verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız. O uygulama açığını kapatmalıyız. Ve bunun da açıkçası somut çabalarımızın sonuç vermeye başladığını da size ifade edebilirim. Yani ilk olarak biliyorsunuz elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'den fazla ülkede 45 milyonu aşkın yine şirketi temsil eden ICC gibi kuruluşlar desteklerini açıklıyor. Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:19
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 14:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:
Dünyaya çağrımız açık. Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Çözüm bekleyen meselelerle finansmanı buluşturalım.
İlk 5 günde güçlü bir başlangıç yaptık.
Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun sesi olmuştur.
Yarının dünyası bugünün cesaretiyle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumları ve imkanlarıyla büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edecektir.
Filistin'in haklarını güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
Verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız.
Ben böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanına söz verdiğim için, onu ülkemizde, Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum.
Konu konu, başlık başlık ilerlemek istiyoruz.
Biz dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Eğer tedbir alınmazsa Tuvalu yok olacak. Tüm dünya samimi şekilde verdiği sözleri tutma mecburiyetindedir. Ve COP başkanlığı olarak biz bu duruşu sergileyeceğiz.
Antalya'da ilk günden beri şunu söyledik, yani verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız. O uygulama açığını kapatmalıyız. Ve bunun da açıkçası somut çabalarımızın sonuç vermeye başladığını da size ifade edebilirim. Yani ilk olarak biliyorsunuz elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'den fazla ülkede 45 milyonu aşkın yine şirketi temsil eden ICC gibi kuruluşlar desteklerini açıklıyor.
Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir.
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Bakan Kurum: Somut çabalar sonuç vermeye başladı
Antalya'da COP31 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Yeni işbirliklerinin kapısını açtık. İlk günden beri şunu söyledik, yani verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız. O uygulama açığını kapatmalıyız. Ve bunun da açıkçası somut çabalarımızın sonuç vermeye başladığını da size ifade edebilirim. Yani ilk olarak biliyorsunuz elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'den fazla ülkede 45 milyonu aşkın yine şirketi temsil eden ICC gibi kuruluşlar desteklerini açıklıyor. Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir.' ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:
Dünyaya çağrımız açık. Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Çözüm bekleyen meselelerle finansmanı buluşturalım.
İlk 5 günde güçlü bir başlangıç yaptık.
Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun sesi olmuştur.
Yarının dünyası bugünün cesaretiyle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumları ve imkanlarıyla büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edecektir.
Filistin'in haklarını güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
Verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız.
Ben böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanına söz verdiğim için, onu ülkemizde, Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum.
Konu konu, başlık başlık ilerlemek istiyoruz.
Biz dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Eğer tedbir alınmazsa Tuvalu yok olacak. Tüm dünya samimi şekilde verdiği sözleri tutma mecburiyetindedir. Ve COP başkanlığı olarak biz bu duruşu sergileyeceğiz.
Antalya'da ilk günden beri şunu söyledik, yani verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız. O uygulama açığını kapatmalıyız. Ve bunun da açıkçası somut çabalarımızın sonuç vermeye başladığını da size ifade edebilirim. Yani ilk olarak biliyorsunuz elektrifikasyon taahhüdümüzle ilgilenen büyük ülkelerin desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. 170'den fazla ülkede 45 milyonu aşkın yine şirketi temsil eden ICC gibi kuruluşlar desteklerini açıklıyor.
Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir.
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